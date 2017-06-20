Оборот Национального депозитарного центра увеличился на 66%

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В Национальном депозитарном центре (НДЦ) за январь-май 2017 года зарегистрирована 1 431 сделка.

Как сообщает Report со ссылкой на НДЦ, это на 316 единиц или 28,3% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

За первые 5 месяцев 70% или 1002 сделки заключено на бирже, 11,6% или 166 – вне биржи, 18,4% или 263 – по дополнительной эмиссии (на первичном рыке). Число биржевых сделок в годовом исчислении снизилось на 26,4% или 209 единиц, внебиржевых сделок - на 16,1% или 23 единицы, сделок по дополнительной эмиссии увеличилось на 46,9% или 84 единицы.

Общая сумма сделок за отчетный период составила 2 514 171 897 манатов. Это на 65,5% или 1 021 562 594,4 маната больше, чем в январе-мае прошлого года.

За анализируемый период 13,75% или 345 624 002 маната составила стоимость биржевых сделок, 18,28% или 459 565 885,4 маната – внебиржевых, 67,97% или 1 708 982 010 манатов - по допэмиссии. В годовом исчислении биржевой оборот вырос в 2,9 раза или 227 260 117 манатов, внебиржевой – в 3,8 раза или 339 717 124,4 маната, оборот по допэмиссии - на 33,4% или 427 585 353 маната.

За первые 5 месяцев НДЦ заключил контракты с 14 эмитентами. Это вдвое или на 14 единиц меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Напомним, что НДЦ – некоммерческое юридическое лицо, учрежденное в качестве центрального депозитария Палатой надзора за финансовыми рынками.