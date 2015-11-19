​Обнародованы источники финансирования маркетингового плана по просвещению в сфере страхования в Азербайджане

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Министерство финансов частично профинансирует маркетинговый план по просвещению в сфере страхования Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) на 2016 год. Как передает Report, об этом сообщил председатель АСА Орхан Байрамов.

Отметим, что разработка маркетингового плана завершится в конце декабря. Реализация плана начнется с 2016 года. Часть мероприятий профинансирует министерство финансов, другую часть АСА и страховые компании.

Маркетинговый план по просвещению в сфере страхования предусматривает пропаганду страховой деятельности в Азербайджане, разъяснение пользы страхования среди широких масс населения, а также информирование о различных видах страхования.

Просветительские мероприятия, в первую очередь, направлены на повышение информированности, веры в страхование и упрощение страховых процедур и призваны повысить интерес широких масс населения к страхованию.

Просвещение в сфере страхования будет проводиться всеми возможными способами - посредством телевидения, радио, интернета и печатных материалов.