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    ​Обнародованы источники финансирования маркетингового плана по просвещению в сфере страхования в Азербайджане

    Часть мероприятий профинансирует министерство финансов

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Министерство финансов частично профинансирует маркетинговый план по просвещению в сфере страхования Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) на 2016 год. Как передает Report, об этом сообщил председатель АСА Орхан Байрамов.

    Отметим, что разработка маркетингового плана завершится в конце декабря. Реализация плана начнется с 2016 года. Часть мероприятий профинансирует министерство финансов, другую часть АСА и страховые компании.

    Маркетинговый план по просвещению в сфере страхования предусматривает пропаганду страховой деятельности в Азербайджане, разъяснение пользы страхования среди широких масс населения, а также информирование о различных видах страхования.

    Просветительские мероприятия, в первую очередь, направлены на повышение информированности, веры в страхование и упрощение страховых процедур и призваны повысить интерес широких масс населения к страхованию.

    Просвещение в сфере страхования будет проводиться всеми возможными способами - посредством телевидения, радио, интернета и печатных материалов.

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