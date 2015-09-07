Объем банковских вкладов ​в Азербайджане продолжает сокращаться - ОБЗОР

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Общий объем вкладов физических лиц в банковском секторе Азербайджана за июль текущего года сократился на 48,5 млн. манатов или 0,6% и на 1 августа составил 7 605,1 млн. манатов. Объем вкладов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 665,1 млн. манатов или 9,6%.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, краткосрочные вклады за июль сократились на 83,3 млн. манатов или 1,7% и на 1 августа составили 4 775,1 млн. манатов. Этот показатель больше на 550,2 млн. манатов или 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Долгосрочные вклады за июль выросли на 35 млн. манатов или 1,2%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 115 млн. манатов или 4,2% и на 1 августа составили 2 830,1 млн. манатов.

За отчетный месяц манатные вклады сократились на 41,2 млн. манатов или 1,9% и составили 2 138,7 млн. манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано сокращение на 2 264,9 млн. манатов или 51,4%. Удельный вес манатных вкладов в общей структуре вкладов в месячном исчислении сократился на 0,4 процентных пункта - до 28,1%. Отметим, что на 1 августа 2014 года этот показатель был равен 63,4%.

Объем краткосрочных вкладов в иностранной валюте за июль сократился на 26,1 млн. манатов или 1,9% и на 1 августа составил 1 362,9 млн. манатов. Это равно 28,5% общего объема краткосрочных кредитов. Долгосрочные вклады в манатах за июль сократились на 15,2 млн. манатов или на 1,9% и составили 775,7 млн. манатов (удельный вес - 27,4%).

Вклады в иностранной валюте в месячном исчислении сократились на 7,2 млн. манатов или 0,1% и на 1 августа составили 5 466,4 млн. манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост вкладов в иностранной валюте на 2 929,9 млн. манатов или в 2,2 раза. Удельный вес валютных вкладов в общем объеме вкладов за июль увеличился с 71,5% до 71,9% (на 1 августа прошлого года - 36,6%).

Краткосрочные вклады в иностранной валюте за июль сократились на 57,3 млн. манатов или 1,6% и на 1 августа составили 3 412,1 млн. манатов. Удельный вес их в общем объеме вкладов на 1 августа составил 71,5%. Долгосрочные вклады в иностранной валюте в июле выросли на 50,1 млн. манатов или 2,5% и достигли 2 054,3 млн. манатов (удельный вес - 72,6%).