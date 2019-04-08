Нариман Маннапбеков: Новая стратегия с Азербайджаном в ближайшее время будет представлена Совету директоров - ЭКСКЛЮЗИВ

Азиатский банк развития (АБР) завершил первый этап согласования новой стратегии партнерства с Азербайджаном, которая охватит 2019-2023 годы.

Об этом сказал Report глава представительства АБР в Азербайджане Нариман Маннапбеков.

«Мы уже вышли на финишную черту и рассчитываем внести стратегию на рассмотрение Совета директоров Азиатского банка уже в ближайшее время», - сказал Н. Маннапбеков.

По его словам, бюджет стратегии, как и направления планируется согласовать на этой неделе.

«Учитывая консервативный подход страны к внешним заимствованиям, в новой стратегии очень много направлений по техническому содействию», - сказал глава представительства АБР, отметив, что в период реализации стратегии предусматривается оказание поддержки проводимым правительством Азербайджана экономическим реформам.

В настоящее время АБР также согласовывает с правительством Азербайджана бизнес-план, который охватит 2019-2021 годы. Согласно опубликованному на сайте банка предварительному варианту бизнес-плана, АБР готов выделить в течение трех лет 815 миллионов долларов на проекты в Азербайджане в сферах энергетики, образования, финансов, ИКТ, управления госсектором, водной и другой городской инфраструктуры и услуг.

При этом особое внимание уделяется продолжению двух программ – модернизации энергосистемы страны (335 млн долларов) и повышению эффективности государственного управления (250 млн долларов).

В течение этого периода банк также рассчитывает предоставить техническое содействие на пять миллионов долларов.

В бизнес-плане подчеркивается, что Азиатский банк развития продолжит поддержку инициатив Азербайджана по региональному сотрудничеству и интеграции.

Как отметили в представительстве, согласно процедурам банка, бизнес-план ежегодно обновляется.

Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

С 2003 года банк одобрил выделение Азербайджану кредитов на сумму свыше четырех миллиардов долларов на реализацию более чем 30 проектов в государственном и частном секторах. Сумма технической помощи, предоставленной банком Азербайджану, составляет почти 30 млн долларов.

Илаха Мамедли