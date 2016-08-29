НКО: Клиенты платят по кредитам посредством банковского перевода

Баку. 29 августа.REPORT.AZ/ Ограничение продаж наличного доллара в Азербайджане в последние дни создало проблемы для платежей по валютным кредитам.

Об этом заявил Report директор небанковской кредитной организации (НКО) "Финансы для развития" Джалал Алиев.

По его словам, выходом из ситуации является открытие в банках манатного счета, с которого средства переводились бы на счет НКО для оплаты кредита: "Этот способ, пусть и с задержками на 1-2 дня, но позволит осуществлять платежи по долларовым кредитам. Платежное поручение используют и другие кредитные организации".

Дж.Алиев также отметил, что в настоящее время они продолжают манатное кредитование: "До первой девальвации мы застраховали от валютных рисков привлеченную посредством хедж-фондов сумму в размере 4 млн. долларов. Пока этот договор в силе и мы можем выдавать кредиты в валютах. В настоящее время эти фонды не хеджируют азербайджанский манат".

По его словам, клиентами организации являются в основном малые предприниматели и лица, занимающиеся сельским хозяйством: "Нашим основным направлением и впредь будет финансирование малых семейных фермерских хозяйств".

Дж.Алиев добавил, что на данный момент азербайджанские НКО в целом не могут привлекать средства. Привлеченные в долларах средства невозможно размещать на рынке. По его мнению, в этих условиях кредитные организации с малым капиталом могут покинуть рынок.

Напомним, что ООО "Финансы для развития" ("İnkişaf üçün Maliyyə") создано в 2002 году. Совокупный капитал организации составляет 2,8 млн. манатов.