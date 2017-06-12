Nikoil Bank предлагает обналичивание средств с дебетовых карт без комиссий

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ ОАО Nikoil Bank продлил срок акции по отмене комиссий за снятие наличных с дебетовых карт посредством сети своих банкоматов и пос-терминалов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении банка.

По информации, все обладатели дебетовых пластиковых карт, независимо от ее вида и стоимости, не только будут располагать современным платежным средством, но и получат стопроцентную скидку по комиссиям. Данные условия действительны как для действующих клиентов, так и для новых.

“На сегодняшний день в продуктовой линейке по пластиковым картам Nikoil Bank представлены такие виды карт, как Visa Electron, Visa Classic, Visa Gold, Visa Plаtinum, MasterCard Maestro, MasterCard Standard и MasterCard Gold. Следует отметить что, приобретая Visa Plаtinum, клиент получает в подарок карту Priority Pass, которая дает возможность свободно посещать специальные VIP-залы отдыха в аэропортах всего мира”, - говорится в заявлении.

NikoilBank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981 Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil.