Nikoil Bank обеспечит владельцев пластиковых карт дополнительным доходом

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ ОАО Nikoil Bank снизил тарифы по пластиковым картам премиум класса. Об этом сообщили Report в банке.

Отныне каждый новый обладатель пластиковых карт премиум класса Visa Gold, Master Сard Gold и Visa Platinum будет не только располагать современным и престижным платежным средством, но и получит ряд дополнительных преимуществ в виде годового процента на остаток в размере до 8% годовых. Помимо выгодных процентных условий, всем новым обладателям карт данного престижного вида будут предоставлены дополнительные привилегии в виде бесплатных сервисов и услуг таких, как sms-notification и mobile banking.

Отметим, что держателям премиальных карт вида Visa Gold, Master Сard Gold и Visa Platinum автоматически предоставляется возможность участвовать во всех акциях и розыгрышах, организованных со стороны официальных представителей Visa и MasterCard.

Акция действительна до конца сентября текущего года.