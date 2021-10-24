Нигерия запустит свою цифровую валюту

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари объявит о запуске новой цифровой валюты eNaira.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари объявит о запуске новой цифровой валюты eNaira.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в пресс-релизе центробанка страны.

"Планируется, что президент Мухаммаду Бухари официально представит цифровую валюту центрального банка Нигерии, известную как eNaira, в понедельник 25 октября 2021 года", - сообщает центробанк.

Отмечается, что центробанк в течение нескольких лет исследовал возможность создания цифровой валюты. Валюта eNaira призвана упростить проведение финансовых операций для всех слоев населения страны.

ЦБ подчеркивает, что продолжит сотрудничать с партнерами по разработке eNaira, чтобы обеспечить беспроблемную работу системы для всех пользователей, в особенности в сельских районах страны и для людей, не имеющих банковского счета.