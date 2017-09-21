Нефтяные доходы распределят между россиянами

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Госдуму внесен законопроект о распределении между гражданами России части доходов бюджета от платежей, поступивших от добычи полезных ископаемых. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, документ опубликован в базе данных Госдумы.

Проект в первую очередь касается официально работающих россиян и пенсионеров. Согласно предложению депутатов, за первый финансовый год уполномоченные органы должны будут распределить 20% доходов федерального бюджета от платежей, поступивших в связи с добычей полезных ископаемых от пользователей недр. В эту сумму войдут также налоги и сборы.

Предполагается, что за каждый последующий год будет распределяться на 2% больше, чем за предыдущий. Правительство России, в свою очередь, должно установить порядок получения гражданином доли.

По расчетам авторов инициативы, если законопроект будет принят своевременно, в 2018 году каждый из россиян сможет получить около 10 тыс. рублей (172 доллара).

