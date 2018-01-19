Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Названы 14 самых дешевых валют мира по индексу Биг-Мака. Как сообщает Report со ссылкой на Vestifinance.ru, индекс Биг-Мака - неофициальный способ определения паритета покупательной способности. Он основан на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах (то есть отношение обменных валютных курсов). Только вместо корзины берется один стандартный бургер, выпускаемый компанией McDonald’s повсеместно. Делается это для того, чтобы определить реальные обменные курсы валют различных государств.

Биг-Мак в ресторанах McDonald`s США стоит 5,28, доллара, эта цена и считается эталоном для сравнения валют. В России Биг-Мак стоит 2,29 доллара, а это означает, что российский рубль недооценен почти на 57%. В ЮАР Биг-Мак стоит 2,45 доллара, следовательно, южноафриканский ранд недооценен на 53,5%. Далее следуют Турция - 2,83 доллара (-46%), Польша - 2,97 доллара (-44%), Китай - 3,17 доллара (-40%), Япония - 3,43 доллара (-35%), Чехия – 3,81 доллара (-28%), Великобритания - 4,41 доллара (-16,5%), Новая Зеландия - 4,51 доллара (-14,5%), Австралия - 4,71 доллара США (-11%), еврозона - 4,84 доллара (-8%), Дания - 4,93 доллара (-6,6%), Бразилия - 5,11 доллара (-3,2%) и Канада - 5,26 доллара (-0,4%).

Для сравнения отметим, цена на Биг-Мак в Азербайджане составляет 3,90 маната или 2,29 доллара, что на 56,6% ниже, чем в США. По индексу Биг-Мака, манат недооценен на 56,6%. Это означает, что курс доллара в Азербайджане должен составлять 0,74 маната.