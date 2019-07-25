Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по банковской системе Азербайджана со «стабильного» до «позитивного».

Как передает Report со ссылкой на сообщение агентства, прогноз отражает ожидания Moody’s относительно того, как будет меняться кредитоспособность банков в данной банковской системе в течение прогнозного периода в 12-18 месяцев.

"Продолжающийся экономический рост и беспрецедентная поддержка домохозяйств со стороны государства – основные факторы, повлиявшие на присвоение «позитивного» прогноза банковскому сектору Азербайджана, - говорится в сообщении. - Мы ожидаем ускорения темпов экономического роста в Азербайджане до 3% в 2019-20 гг. с учетом благоприятных мировых цен на энергоносители, роста экспорта и увеличения доли ненефтяных секторов в структуре экономики. Проводимые правительством реформы должны положительно повлиять на рост экономики страны. Тем не менее, экономика остается уязвимой к изменениям цен на нефть".

Moody’s ожидает дальнейшего улучшения качества банковских активов благодаря расчистке балансов банков и поддержке домохозяйств со стороны государства

К концу 2020 года доля проблемных кредитов должна снизиться ниже 10%, считают авторы отчета.

"Согласно нашему базовому сценарию, показатели достаточности капитала банковской системы в целом будут стабильными благодаря повышению прибыли банков и росту активов, взвешенных с учетом риска", - говорится в отчете.

Как сообщает Moody’s, долларизация депозитов последовательно снижается, но все еще остается самой высокой среди стран СНГ. "Ликвидность в манатах улучшается благодаря дедолларизации пассивов по всей банковской системе и государственной поддержке", - отмечают авторы отчета.

В отчете подчеркивается, что с улучшением кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики правительство теперь оказывает поддержку не отдельным банкам, а всему банковскому сектору.