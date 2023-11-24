Назван объем срочных вкладов, которые будут освобождены от налогообложения

По состоянию на 31 октября текущего года срочные вклады в национальной валюте в азербайджанских банках с годовым доходом до 2,4 тыс. манатов составляли 22% (0,9 млрд манатов) от общего объема срочных вкладов в национальной валюте.

По состоянию на 31 октября текущего года срочные вклады в национальной валюте в азербайджанских банках с годовым доходом до 2,4 тыс. манатов составляли 22% (0,9 млрд манатов) от общего объема срочных вкладов в национальной валюте.

Об этом Report сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА), комментируя предлагаемую поправку в Налоговый кодекс об освобождении от налогообложения ежемесячных процентных доходов в размере до 200 манатов, получаемых физическими лицами в стране по депозитам, размещенным в банках в национальной валюте на срок 18 месяцев и более.

"На эту дату срочные вклады физических лиц в банках составляют 6,6 млрд манатов, из которых 65% или 4,3 млрд манатов размещены в национальной валюте. Проект поправок в Налоговый кодекс предусматривает освобождение от налогообложения части годового процентного дохода физических лиц в размере до 2,4 тыс. манатов, начисляемого по вкладам физических лиц в каждом банке. То есть положения закона применяются к вкладам физических лиц в каждом банке отдельно”, - говорится в ответе на запрос.