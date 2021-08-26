Назначен новый председатель правления Фонда развития предпринимательства 

Распоряжением министра экономики Микаила Джаббарова временно исполняющим обязанности председателя правления Фонда развития предпринимательства назначен Осман Халиев.
Об этом Report сообщили в Фонде.
Осман Халиев занимает пост заместителя председателя правления Фонда развития предпринимательства с июня 2021 года. До этого назначения он работал советником председателя правления.
Осман Халиев родился в 1985 году в Сумгаите.
О.Халиев в 2007 году окончил Азербайджанский Государственный Экономический Университет по специальности “Экономическая кибернетика”, а в 2010 году - магистратуру по специальности “Информационная технология управления”. В 2012-2014 годах получил степень MBA в Университете Брандейса в США.
В 2010-2012 годах Халиев работал экспертом в ЗАО "Access Bank" и в Центральном банке Азербайджанской Республики. В 2014-2015 годах работал консультантом в компании Global Atlantic Partners LLC.
В 2016-2020 годах занимал должности менеджера и директора по развитию бизнеса в ряде компаний, работающих в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности.