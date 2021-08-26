Назначен новый председатель правления Фонда развития предпринимательства

Распоряжением министра экономики Микаила Джаббарова временно исполняющим обязанности председателя правления Фонда развития предпринимательства назначен Осман Халиев

Распоряжением министра экономики Микаила Джаббарова временно исполняющим обязанности председателя правления Фонда развития предпринимательства назначен Осман Халиев.

Об этом Report сообщили в Фонде.

Осман Халиев занимает пост заместителя председателя правления Фонда развития предпринимательства с июня 2021 года. До этого назначения он работал советником председателя правления.

Осман Халиев родился в 1985 году в Сумгаите.

О.Халиев в 2007 году окончил Азербайджанский Государственный Экономический Университет по специальности “Экономическая кибернетика”, а в 2010 году - магистратуру по специальности “Информационная технология управления”. В 2012-2014 годах получил степень MBA в Университете Брандейса в США.

В 2010-2012 годах Халиев работал экспертом в ЗАО "Access Bank" и в Центральном банке Азербайджанской Республики. В 2014-2015 годах работал консультантом в компании Global Atlantic Partners LLC.

В 2016-2020 годах занимал должности менеджера и директора по развитию бизнеса в ряде компаний, работающих в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности.