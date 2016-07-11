 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Налоговые поступления в этом году сократились на 156 млн. манатов

    В налоговых органах зарегистрировано 53 221 налогоплательщиков

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь текущего года объем поступлений в госбюджет по линии министерства налогов составил 3 190 139 330 манатов.

    Как сообщили Report в информационно-аналитическом центре министерства налогов, соответствующий прогноз выполнен на 102%.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления сократились на 156 167 470 манатов или 4,67%.

    За отчетный период в налоговых органах зарегистрировано 53 221 налогоплательщиков.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi