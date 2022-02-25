Начато расследование продажи акций Tesla Илоном Маском и его братом

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) начала расследование в отношении Илона Маска и его брата Кимбала.

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) начала расследование в отношении Илона Маска и его брата Кимбала.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Регулятор подозревает их в нарушении правил инсайдерской торговли.

По данным издания, расследование SEC началось еще в прошлом году — вскоре после того, как Кимбал Маск продал акции Tesla стоимостью 108 млн долларов США. Он сделал это за день до того, как глава Tesla, его брат Илон Маск опубликовал опрос в Twitter, где спросил пользователей Twitter, должен ли он отказаться от 10% своей доли в компании. После этого Илон Маск начал массово избавляться от акций Tesla, выручив от их продажи в общей сложности 16 млрд долларов.

Кроме того, глава Tesla пожертвовал на благотворительность 5 млн акций своей компании общей стоимостью 5,74 млрд долларов.

Регулятор хочет выяснить, сообщал ли Илон Маск своему брату о том, что намерен провести опрос в Twitter, который может повлечь за собой массовую распродажу акций компании и падение их стоимости.