​На сегодняшнем валютном аукционе спрос превысил предложение в три раза - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 13:00

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) посредством регулярных аукционов Центробанка Азербайджана (ЦБА) выставил на продажу 100 млн. долларов США. Спрос коммерческих банков на аукционе составил 290 млн. долларов, что примерно в три раза превышает предложение.

Как сообщает Report, по этой причине прогнозируется рост официального курса на 0,5%, который 7 марта установится на отметке 1,6099 AZN/USD.

Отметим, что в этом случае официальный курс в Азербайджане обновит исторический максимум. Так, 25 января максимальный курс был равен 1,6054 AZN/USD. Новый рекорд превысит этот показатель на 0,28%.

Аналитическая группа Report считает, что 7 марта планируется очередной валютный аукцион и, если не произойдет никаких изменений, уже 9 марта официальный курс достигнет 1,6180 AZN/USD.

***

Отметим, что на сегодняшнем аукционе приняли участие 26 коммерческих банков.