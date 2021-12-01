На мировом рынке цены на кофе достигли десятилетнего максимума

В следующем году ситуация на мировом рынке кофе может быть плачевной, сложная ситуация сохранится до 2023 года.

В следующем году ситуация на мировом рынке кофе может быть плачевной, сложная ситуация сохранится до 2023 года.

Как передает Report, такие прогнозы дают зарубежные аналитики.

В текущем году на кофейных плантациях в Бразилии были небывалые за многие годы заморозки, затем наступил период засухи, что повлияло на рост стоимости кофе. Помимо этого, на рынок влияет ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 во Вьетнаме, еще одном крупном производителе кофе, а также ситуация в Эфиопии, которая находится на грани гражданской войны.

Так, сегодня цены на кофе взлетели до максимальных за последние десять лет отметок из-за проблем глобальной системы поставок, ухудшения погодных условий и неопределенности ситуации на кофейных плантациях.

Стоимость кофе с поставкой в декабре на бирже достигла 2,34 долларов США за фунт. В четверг фьючерсы на кофе на Intercontinental Exchange (ICE) достигли 2,46 долларов, что является самым высоким показателем с 2011 года.

При этом, базовая цена Международной ассоциации производителей кофе в пятницу составила 2,07 долларов, что на 85% выше, чем годом ранее.