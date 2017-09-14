На глобальном мировом рынке ожидаются серьезные изменения

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ На мировом рынке нефти вскоре могут произойти серьезные изменения.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, совсем скоро в Шанхае будет запущен фьючерсный контракт на нефть, номинированный в юанях, и с возможностью конвертации в золото. Учитывая тот факт, что Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, данный контракт может стать новым эталоном для трейдеров, только на этот раз базироваться он будет уже в Азии.

Любая страна, конвертируя юани в золото, не будет иметь никаких обязательств держать деньги в китайских активах или переводить доходы от продажи "черного золота" в доллары.

Shanghai International Energy Exchange в июне-июле провела необходимые подготовительные работы, а также тестовые торги, а сейчас приступает к обучению потенциальных участников. Это будет первый в Китае товарный фьючерсный контракт, открытый для иностранных компаний, таких как инвестиционные фонды, торговые дома и нефтяные компании.