МВФ рекомендует поддержку экономики Азербайджана до устойчивого восстановления

В более долгосрочной перспективе налогово-бюджетная политика Азербайджана должна перейти к постепенной и благоприятной для роста консолидации.

В более долгосрочной перспективе налогово-бюджетная политика Азербайджана должна перейти к постепенной и благоприятной для роста консолидации.

Как предает Report, об этом говорится в отчете Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций с правительством Азербайджана по статье IV Устава МВФ.

"Учитывая прогнозируемое сокращение нефтяных ресурсов, нефтяные богатства необходимо сохранить для будущих поколений, чтобы обеспечить равенство между поколениями. Повышение эффективности государственных расходов, общих субсидий, занятости в государственном секторе и налогообложения может поддержать бюджетную консолидацию", - говорится в отчете.

По мнению экономистов МВФ, адекватные и целенаправленные социальные расходы необходимы для защиты наиболее уязвимых и повышения инклюзивности и производительности.

"Повторное введение бюджетного правила и улучшения в управлении государственными финансами и отчетности, наряду с усилением фискальных рисков и надзора и управления со стороны государственных предприятий, помогут укрепить устойчивый и надежный курс налогово-бюджетной политики", - считает Валютный фонд.

Отмечается, что в ответ на пандемию COVID-19 власти приостановили действие бюджетного правила и развернули существенный пакет финансовых мер: "Допущение перехода фискального баланса от профицита к дефициту в 2020-2021 годах было целесообразным, учитывая серьезность потрясений и необходимость борьбы с COVID-19 и смягчения негативного воздействия на население и бизнес.

В ближайшей перспективе первоочередной задачей является победа над COVID-19 и поддержка экономики до тех пор, пока не начнется устойчивое восстановление. Налогово-бюджетная политика должна оставаться гибкой в ​​условиях неопределенности, и, если риски ухудшения ситуации материализуются, следует разрешить срабатывание автоматических стабилизаторов и при необходимости предоставить дополнительную целевую помощь".