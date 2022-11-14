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МВФ предупредил о дальнейшем замедлении роста мирового ВВП

МВФ предупредил о дальнейшем замедлении роста мирового ВВП Боевые действия в Украине, повышение процентных ставок регуляторами в развитых странах и последствия пандемии COVID-19 могут спровоцировать замедление роста мирового ВВП в 2023 году.
Финансы
14 ноября 2022 г. 12:47
МВФ предупредил о дальнейшем замедлении роста мирового ВВП

Боевые действия в Украине, повышение процентных ставок регуляторами в развитых странах и последствия пандемии COVID-19 могут спровоцировать замедление роста мирового ВВП в 2023 году.

Как передает Report, об этом говорится в аналитическом материале Международного валютного фонда (МВФ).

В октябре фонд снизил оценку роста глобального ВВП с 2,9% до 2,7%, и вновь заявил о том, что в перспективе показатель снова может быть снижен.

"Показатели экономического роста в странах G20 упали до уровней, свидетельствующих о его сокращении. Это верно как для стран с развитой экономикой, так и для стран с развивающимися рынками, что подчеркивает глобальный характер замедления", - отмечается в материале МВФ.

Аналитики фонда отмечают, что страны по-прежнему должны пытаться сдерживать рост инфляции и ужесточать налоговую и бюджетную политику.

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