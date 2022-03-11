Moody's понизило рейтинги Москвы и 12 субъектов России

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинги Москвы, 12 российских субъектов, трех городов, а также двух компаний РФ до "Са" с негативным прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинги Москвы, 12 российских субъектов, трех городов, а также двух компаний РФ до "Са" с негативным прогнозом.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

Moody's 6 марта понизило рейтинг России до "Cа" с "B3".

"Moody's сегодня понизило рейтинги шестнадцати российских субъектов и двух эмитентов, связанных с государством, до "Ca" с негативным прогнозом. Базовые оценки кредитоспособности (BCA) всех региональных и местных органов власти (RLG) также были понижены до "Ca". На этом рассмотрение вопроса о понижении рейтинга, начатое 1 марта 2022 года, завершено", — говорится в сообщении.

Таким образом, Moody's понизило до "Са" рейтинги городов Москвы и Санкт-Петербурга (с "Ваа3"), ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ОАО "Западный скоростной диаметр", Московской области, Башкирии, Татарстана, Ханты-Мансийского АО, Самарской области, Чувашии, Красноярского и Краснодарского краев, Коми, Омской и Нижегородской области, а также городов Краснодар, Омск и Волгоград.

Агентство объясняет данное рейтинговое действие значительным ослаблением кредитоспособности России, которое было зафиксировано в результате понижения рейтинга до "Ca" с негативным прогнозом 6 марта 2022 года.