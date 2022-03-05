Moody's назвало риски для крупных европейских банков в России и Украине

Риск активов европейских банков в России и Украине значительно увеличился с начала военного конфликта.

Риск активов европейских банков в России и Украине значительно увеличился с начала военного конфликта.

Как передает Report со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства Moody's Investor Service, из крупных банков более подвержены риску австрийский Raiffeisen Bank International AG (RBI), венгерский OTP Bank NyRt, итальянский UniCredit S.p.A и французский банк Societe Generale (SocGen).

RBI имеет дочерние компании АО «Райффайзен Банк» в Украине и АО «Райффайзенбанк» в России, которые вместе принесли 42% прибыли группы в 2021 году. OTP Bank владеет АО ОТП Банк в России и АО ОТП Банк в Украине, которые вместе обеспечили около 14% скорректированной прибыли группы за девять месяцев 2021 года. У UniCredit есть дочерняя компания в России, АО «ЮниКредит Банк», а SocGen также владеет российским банком ПАО «Росбанк».

"В Украине волатильность обменного курса была временно устранена Центральным банком, когда было объявлено военное положение. Однако банки сталкиваются с повсеместным нарушением экономической деятельности, уничтожением имущества, а также с вынужденным переселением населения. Это, несомненно, приведет к росту числа дефолтов в корпоративном и розничном кредитовании банков. В России резкое падение курса рубля, скачок процентных ставок, ограничение доступа корпораций к иностранной валюте, а также санкции, введенные в отношении некоторых крупных корпораций, также будут способствовать ухудшению качества кредитов, которое, как мы ожидаем, в основном проявится в корпоративном портфеле банков.

Материнские банки столкнутся с ухудшением качества активов и растущими потребностями в резервах на покрытие убытков по кредитам, что приведет к снижению прибыльности их дочерних компаний. Трудности будут усугубляться более низкими обменными курсами, используемыми для конвертации чистой прибыли в национальную валюту групп. Существует также реальная возможность, учитывая ограничения на потоки капитала, а также политическое и иное давление со стороны заинтересованных сторон, что этим банкам придется полностью списать свои инвестиции в регионе", - отмечают аналитики Moody's.

По их мнению, все четыре банка столкнутся с растущими просроченными платежами в своих российских дочерних компаниях. Однако OTP и RBI столкнутся с более серьезным ухудшением качества активов в своих украинских операциях, где наблюдается массовое перемещение населения, почти полное прекращение экономической деятельности в охваченных войной городах и значительный ущерб имуществу, используемому в качестве залога по банковским кредитам. Банки также могут пострадать из-за более слабой кредитоспособности правительства Украины и других местных банков-контрагентов. Технически в Украине банки еще не столкнулись с обесцениванием валюты из-за решения Центрального банка приостановить операции валютного рынка страны, за исключением продажи иностранной валюты клиентами. Центробанк также официально зафиксировал обменный курс по состоянию на 24 февраля 2022 года.

"Однако мы ожидаем ослабления валюты после возобновления операций с иностранной валютой. Степень снижения будет зависеть, в том числе, от суммы финансовой поддержки, которую сможет обеспечить украинское правительство. Кредитный риск в Украине уже высок. Проблемные кредиты украинского банковского сектора составляли 41% валовых кредитов по состоянию на январь.", - считает Moody's.

Авторы отчета подчеркнули, что существующие санкции в отношении России, политическая напряженность и опасения по поводу отмывания денег привели к тому, что многие банки в Европе сократили контакты с Россией в последние годы:

"Банки в странах Северной Европы и Балтии, которые традиционно имели отделения в России, закрыли их за последнее десятилетие и

свернули свой трансграничный бизнес. Нарушения отмывания денег в балтийских операциях шведских банков ускорили процесс.

Nordea Bank Abp был последним, кто закрыл свой российский банк в конце 2020 года, в результате чего текущие риски банков Скандинавских и Балтийских стран в России остались ниже 1% от их совокупных активов".

Согласно отчету, в России санкции, принятые Европейским союзом, США и другими, ограничивают возможности российского центрального банка использовать свои валютные резервы для защиты валюты. В результате рубль упал почти на 30% по отношению к другим основным валютам, что побудило Центральный банк повысить базовую ставку до 20% с 9,5% 28 февраля.

"Резкое падение курса рубля, ограничения на остатки денежных средств компаний-экспортеров, которые могут храниться в иностранной валюте, а также сбои в экономической деятельности из-за санкций, введенных в отношении российских компаний, приведут к ухудшению кредитоспособности заемщиков, что, по нашему мнению, проявит себя больше в корпоративных кредитных портфелях банков. Несмотря на резкое повышение процентных ставок, ухудшение качества кредитов в розничном кредитовании, вероятно, будет более ограниченным, поскольку розничные кредиты выдаются преимущественно по договорам с фиксированной процентной ставкой", - отмечает Moody's.

Дочерние компании этих крупных европейских банков в основном открыты для крупного и малого бизнеса, за исключением OTP Bank, который в основном занимается потребительским кредитованием. Хотя это также сегмент высокого риска, банк поддерживает высокие резервы для покрытия своего кредитного риска и получает выгоду от значительной маржи, отражающей принятый риск.

Более уязвимыми являются кредитные профили юридических лиц, которые проводят операции в иностранной валюте (это часто бывает с предприятиями-экспортерами), а также юрлиц, деятельность которых будет затронута санкциями. В начале февраля 2022 года RBI сделал первоначальную оценку, согласно которой санкции могут затронуть около 9% его общих кредитных рисков в России. Однако 1 марта компания заявила, что пока только около 1% ее российских операций подпадают под санкции.

Кредиты в иностранной валюте в основном предоставляются экспортно-ориентированным корпорациям, чьи доходы в иностранной валюте обеспечивают естественное хеджирование от обесценивания местной валюты. Однако недавно объявленное Центробанком России постановление, согласно которому экспортеры должны конвертировать 80% своей экспортной выручки в рубли, может уменьшить резервы заемщиков по кредитам в инвалюте и их способность погашать долги. Кроме того, баланс и активы, взвешенные с учетом риска, российских банков, предоставляющих кредиты в иностранной валюте, будут увеличиваться, что снизит их коэффициент достаточности и может побудить российский Центробанк потребовать от материнских банков увеличить капитал своих дочерних компаний. Такое распределение капитала подлежит утверждению советами директоров материнских банков, а также Европейским центральным банком, и в текущих условиях такое увеличение рисков маловероятно.

По данным RBI, кредиты в иностранной валюте в его российской дочерней компании составляли около 20% кредитов по состоянию на декабрь 2021 года, хотя этот показатель, вероятно, увеличился, учитывая резкое снижение курса рубля с тех пор. SocGen объявила 3 ​​марта, что ее розничное кредитование почти полностью выдается в местной валюте, в то время как около 32% кредитов корпорациям выдаются в иностранной валюте. OTP имеет очень ограниченное кредитование в в иностранной валюте в России, на уровне около 3% от общего объема кредитов, в то время как UniCredit не раскрывает подробности кредитования в иностранной валюте в России.

"Эти иностранные банки в России входят в число банков, имеющих доступ к SWIFT. Они могут даже выиграть от расширения бизнеса экспортеров/импортеров, поскольку местные банки теряют доступ к международным контрагентам из-за санкций. Тем не менее, мы ожидаем, что европейские банки очень тщательно взвесят возможности и потенциальный риск для репутации, и мы считаем, что они, вероятно, отдадут приоритет сокращению своих трансграничных рисков в этих странах.

Мы ожидаем, что риск фондирования будет низким, поскольку дочерние компании западных банков, скорее всего, выиграют, поскольку россияне переведут средства в эти более стабильные банки в стране. Российские и украинские дочерние компании в основном являются самофинансируемыми, что означает, что они не зависят от значительного финансирования своих материнских банков для своей кредитной и другой деятельности.

Ограничения на снятие депозитов, введенные на прошлой неделе в Украине, предотвратят крупный отток средств из украинских дочерних компаний. В России вкладчики бросились к банкоматам по мере эскалации военного конфликта, чтобы получить доступ к иностранной и национальной валюте. Текущие ограничения, введенные Центральным банком на конвертацию в иностранную валюту, ограничат отток твердой валюты.

Масштабное обесценивание украинской и российской валют, вероятно, приведет к эрозии капитала материнских банков. Это потому что им придется отразить снижение стоимости своих активов в двух странах в своем собственном капитале. Тем не менее, мы считаем, что материнские банки могут поглотить это влияние. Для Societe Generale и UniCredit колебания курса иностранной валюты, скорее всего, окажут относительно незначительное влияние на капитальные позиции групп из-за меньшего размера их российских дочерних компаний. Для SocGen влияние также снижается благодаря политике хеджирования, которую реализует группа. Для OTP Bank и RBI влияние будет больше. Ранее в этом году RBI увеличил хеджирование, чтобы защитить свой капитал от волатильности валютных курсов, и теперь он покрывает 1,4 млрд евро из своей капитальной базы в 2,4 млрд евро. В результате хеджирования группа сможет полностью нейтрализовать влияние волатильности иностранной валюты на коэффициент капитала.OTP Bank не применяет хеджирование, это будет компенсировано сокращением активов, взвешенных с учетом риска.

При неблагоприятном сценарии материнские банки могут отказаться от своих инвестиций в дочерние банки и уйти, или они могут потерять свои инвестиции, если их дочерние компании будут национализированы. Это будет означать снижение коэффициента капитала SocGen примерно на 50 базисных пунктов. Снижение будет более значительным для RBI на уровне до 80 базисных пунктов в случае гипотетического ухода из России, как об этом говорилось в банке в телефонном разговоре с инвесторами. Чтобы укрепить свои показатели достаточности капитала, RBI отложил предложение о выплате дивидендов из прибыли за 2021 год. Риски для кредиторов RBI значительно снижаются за счет его участия в схеме институциональной защиты австрийского Raiffeisen, которая обеспечивает финансовую поддержку RBI со стороны банков-участников схемы в случае необходимости", - отмечает Moody's.