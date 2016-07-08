​Moody’s: Брексит окажет ограниченное воздействие на страны СНГ

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Брексит окажет ограниченное непосредственное воздействие на страны СНГ с учетом низкого уровня торговых и инвестиционных связей с Великобританией. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody’s.

По информации, экспорт стран региона в Великобританию составил лишь 1% ВВП региона за период с 2000 по 2014 годы. В то же время на долю Великобритании приходится всего лишь 4,1% прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в регион. Этот показатель по Азербайджану равен 17%, в то время как по Кыргызстану составил 11%, Грузии - 10%, Украине – 6%.

Страны СНГ столкнутся с большими рисками из-за замедления роста ЕС в связи с Брекситом. Скорее всего, это приведет к снижению цен и спроса на нефть в данном регионе. Это также окажет негативное воздействие на кредитование региональных экспортеров нефти. Экономика таких стран как Казахстан, Азербайджан и Россия зависит от бюджетного финансирования.

Moody’s считает, что в результате Брексита с рисками столкнется только банковский сектор Армении: “Влияние на Россию будет минимальным, поскольку экономика страны уже адаптирована к ограниченному внешнему финансированию из-за санкций ЕС”.

“Продолжающееся значительное обесценивание евро создает угрозу для выраженных в евро активов суверенных фондов стран СНГ”, - говорится в заявлении агентства.

В прошлом году объем экспорта Азербайджана в Великобританию составил 0,2% ВВП, в ЕС – 19,8% ВВП. В то же время основные государственные заимствования выросли до 29,6% ВВП, инфляция – до 17,4%.