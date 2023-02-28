Миссия МВФ посетит Молдову 1 марта для обсуждения экономических рисков

Представители Международного валютного фонда (МВФ) посетят Молдову в период с 1 по 14 марта для обсуждения с властями страны перспектив и рисков для экономики.

Представители Международного валютного фонда (МВФ) посетят Молдову в период с 1 по 14 марта для обсуждения с властями страны перспектив и рисков для экономики.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства МВФ в Кишиневе.

"В период с 1 по 14 марта 2023 года миссия МВФ, возглавляемая Рубеном Атояном, проведет в Кишиневе дискуссии с властями Молдовы в контексте третьего обзора программы Республики Молдова, финансируемой МВФ", - сообщили в организации.

В частности эксперты фонда планируют обсудить с руководством страны макроэкономические события, перспективы и риски для национальной экономики. Также делегация оценит ход выполнения программных обязательств.

В декабре 2021 года фонд одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдовой на 40 месяцев, в течение которых страна должна получить 590 млн долларов.