Министр финансов: Мы заинтересованы в сохранении стабильного обменного курса маната

Министерство финансов заинтересовано в сохранении стабильного обменного курса маната.

Министерство финансов заинтересовано в сохранении стабильного обменного курса маната.

Как сообщает Report, об этом сказал министр Самир Шарифов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, для этого министерство тесно сотрудничает с Центральным банком Азербайджана.

Кроме того, министр сообщил, что в связи с высокими ценами на углеводороды в мире, поступления в государственный бюджет значительно превышают ожидаемые: "Поэтому не планируется использовать средства, предназначенные для финансирования дефицита бюджета".

"Фискальная стабильность в Азербайджане может быть обеспечена в первую очередь за счет сокращения из года в год дефицита ненефтяной базы. Другой путь - это поддержание стабильности доходов Государственного нефтяного фонда", - добавил С. Шарифов.