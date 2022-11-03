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Министр финансов: Мы заинтересованы в сохранении стабильного обменного курса маната

Министр финансов: Мы заинтересованы в сохранении стабильного обменного курса маната Министерство финансов заинтересовано в сохранении стабильного обменного курса маната.
Финансы
3 ноября 2022 г. 14:47
Министр финансов: Мы заинтересованы в сохранении стабильного обменного курса маната

Министерство финансов заинтересовано в сохранении стабильного обменного курса маната.

Как сообщает Report, об этом сказал министр Самир Шарифов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, для этого министерство тесно сотрудничает с Центральным банком Азербайджана.

Кроме того, министр сообщил, что в связи с высокими ценами на углеводороды в мире, поступления в государственный бюджет значительно превышают ожидаемые: "Поэтому не планируется использовать средства, предназначенные для финансирования дефицита бюджета".

"Фискальная стабильность в Азербайджане может быть обеспечена в первую очередь за счет сокращения из года в год дефицита ненефтяной базы. Другой путь - это поддержание стабильности доходов Государственного нефтяного фонда", - добавил С. Шарифов.

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Версия на английском языке Minister of Finance: 'We are interested in keeping manat stable'
Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: "Manatın məzənəsinin sabit qalmasında maraqlıyıq"

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