Министерство: Прогноз по доходам госбюджета Азербайджана на 2016 год выполнен на 104%

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ За 2016 год доход государственного бюджета Азербайджана составил 17 501,2 млн манатов против прогноза 16 822,0 млн манатов, таким образом, прогноз по доходам выполнен на 104%.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство финансов, министерство налогов выполнило прогноз по доходам на 100,1%, обеспечив выплату в госбюджет 7 015,2 млн манатов. Из них 77,1% или 5 408,2 млн манатов приходятся на долю поступлений из ненефтяного сектора, что на 379,8 млн манатов или 7,6% превышает показатель 2015 года.

Государственный таможенный комитет выполнил прогноз на 126,6%, обеспечив выплату в госбюджет 2 291,6 млн манатов, что на 699,7 млн манатов или 44,0% больше, чем в 2015 году.

Поступления за счет платных услуг бюджетных организаций составили 239,1 млн манатов, от переоценки финансовых активов - 130,9 млн манатов, погашения полученных под госгарантию кредитов - 68,8 млн манатов, в том числе, внешних кредитов - 54,2 млн манатов, штрафов и санкций - 40,4 млн манатов, прочие поступления - 92,2 млн манатов.

Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана составили 7 615,0 млн манатов, что на 515,0 млн манатов или 6,3% меньше, чем в 2015 году.

За отчетный период прогноз по расходной части бюджета выполнен на 95,9% или 17 742,4 млн манатов, из них 7 120,2 млн манатов пришлось на последний квартал.

На текущие расходы потрачено 11 693,0 млн манатов или 65,9%, капитальные расходы - 4 283,9 млн манатов или 24,1%, обслуживание госдолга и обязательств - 1 765,5 млн манатов или 10,0% бюджетных средств.

За 2016 год 35,2% или 6 237,4 млн манатов из расходной части бюджета было направлено на финансирование социально направленных мероприятий (фонд заработной платы, пенсии и социальные пособия, лекарства и продукты), что на 571,5 млн манатов или 10,1% больше аналогичного периода прошлого года. Дефицит бюджета составил 242,1 млн манатов.

Отметим, что доходы сводного бюджета за 2016 год составили 21 581,6, расходы - 21 406,0 млн манатов.