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Минфин Турции ожидает инфляцию в 24% на конец 2022 года

Минфин Турции ожидает инфляцию в 24% на конец 2022 года Минфин Турции прогнозирует инфляцию в 24% на конец года и уверен в однозначной цифре к июню 2023 года.
Финансы
11 февраля 2022 г. 17:10
Минфин Турции ожидает инфляцию в 24% на конец 2022 года

Минфин Турции прогнозирует инфляцию в 24% на конец года и уверен в однозначной цифре к июню 2023 года.

Как передает Report, об этом заявил министр казначейства и финансов Нуреддин Небати.

Годовая инфляция в Турции в январе ускорилась до 48,69% с 36,08% в декабре прошлого года. Ранее Небати заявлял, что ожидает пика инфляции в апреле.

В 2021 году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого Центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны.

Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара 20 декабря достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе прошлого года доллар стоил 7,4 лиры.

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Версия на английском языке Turkish Finance Ministry expects 24% inflation by end of 2022

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