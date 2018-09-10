Минфин России назвал причины волатильности рубля

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Текущая волатильность курса рубля связана с перетоками капитала с развивающихся в развитые экономики.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замминистра финансов России Владимир Колычев.

"Та волатильность, которую сейчас видим, она имеет не системный, не структурный характер, а скорее временный, связанный с перетоками капиталов в целом по миру с развивающихся в развитые экономики. Когда это закончится, тогда это успокоится", - сказал Колычев.

Он также добавил, что Россия находится не в вакууме, и то, что происходит на развивающихся рынках, очень показательно в отношении страны.

Ранее минэкономразвития России в два раза увеличило прогноз по оттоку капитала в текущем году. Согласно прогнозу ведомства, из России до конца года выведут 41 млрд долларов. Прежний прогноз предполагал отток капитала в размере 18 млрд долларов. Согласно данным Центробанка, за первые семь месяцев прошлого года из России было выведено 21,5 млрд долларов. В 2016 году отток капитала из России оценивался в 8,7 млрд долларов.