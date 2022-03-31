Минфин обратился к субъектам обязательного аудита

Минфин обратился к коммерческим структурам, являющимся субъектами обязательного аудита.

Минфин обратился к коммерческим структурам, являющимся субъектами обязательного аудита.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что в соответствии с ГК ООО (за исключением микро-и субъектов малого предпринимательства) должны ежегодно привлекать независимого аудитора для проверки правильности годовой бухгалтерской отчетности. АО обязаны публиковать свой годовой отчет и финансовые отчеты (за исключением микро-и малых предприятий) в открытом доступе.

В соответствии с законом ”О бухгалтерском учете" общественно значимые учреждения, коммерческие организации, готовящие консолидированную финансовую отчетность, а также получающие кредиты под госгарантии или участвующие в проектах, связанных с расходованием государственного долга, а также получающие субсидии, субвенции из бюджета, коммерческие организации, которым выделены бюджетные средства в связи с выполнением грантов или определенных полномочий, должны публиковать годовую финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением на интернет-страницах и в печатном органе.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за уклонение от обязательного аудита, который должен проводиться в случаях, предусмотренных законом” Об аудиторской службе", должностные лица будут оштрафованы на 300-600 манат, а юридические лица - на 1500-2500 манат.

Напомним, что крайний срок публикации финансовой отчетности - 31 мая.