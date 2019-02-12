Милли Меджлис утвердил поправки в законы о проверках и валютном регулировании

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Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ На пленарном заседании Милли Меджлиса принят законопроект о внесении поправки в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства".

Как сообщает Report, поправка предполагает устранение ограничений проверок на финансовых рынках.

Согласно закону, проверки предпринимателей в стране были приостановлены до конца 2020 года. Однако в целях защиты жизни и здоровья людей, обеспечения безопасности и экономических интересов государства разрешается проводить проверки в случаях, указанных в статье 2.1 закона. Согласно предложенной поправке, в этот перечень также включены проверки на финансовых рынках.

Также предлагается внести поправки в закон "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей" с тем, чтобы данный закон не распространялся на проверки на финансовых рынках.

В то же время предусмотрено регулирование проверок на финансовых рынках отдельным законом.