Микаил Джаббаров встретился с министром энергетики Саудовской Аравии

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром энергетики Саудовской Аравии Абдулазизом бен Салманом Аль Саудом.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром энергетики Саудовской Аравии Абдулазизом бен Салманом Аль Саудом.

Как передает Report, об этом Микаил Джаббаров сообщил в социальной сети Х.

"В рамках визита в Королевство Саудовская Аравия на встрече с министром энергетики этой страны Абдулазизом бен Салманом Аль-Саудом мы обменялись мнениями о целях экономического развития наших стран, перспективах развития совместной деятельности и совместных инициативах в сфере энергетики", - отметил он.