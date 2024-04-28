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Микаил Джаббаров встретился с министром энергетики Саудовской Аравии

Микаил Джаббаров встретился с министром энергетики Саудовской Аравии Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром энергетики Саудовской Аравии Абдулазизом бен Салманом Аль Саудом.
Финансы
28 апреля 2024 г. 13:53
Микаил Джаббаров встретился с министром энергетики Саудовской Аравии

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром энергетики Саудовской Аравии Абдулазизом бен Салманом Аль Саудом.

Как передает Report, об этом Микаил Джаббаров сообщил в социальной сети Х.

"В рамках визита в Королевство Саудовская Аравия на встрече с министром энергетики этой страны Абдулазизом бен Салманом Аль-Саудом мы обменялись мнениями о целях экономического развития наших стран, перспективах развития совместной деятельности и совместных инициативах в сфере энергетики", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMikayıl Cabbarov Səudiyyənin energetika naziri ilə “iqtisadi inkişaf hədəflərini” müzakirə edib

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