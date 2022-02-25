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Микаил Джаббаров: В прошлом году рост ненефтяного ВВП обновил 7-летний рекорд

Микаил Джаббаров: В прошлом году рост ненефтяного ВВП обновил 7-летний рекорд Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане в прошлом году составил 5,6%, в том числе ненефтяного ВВП-7,2%, что является обновлением рекордного семипроцентного роста, зафиксированного в 2014 году.
Финансы
25 февраля 2022 г. 10:50
Микаил Джаббаров: В прошлом году рост ненефтяного ВВП обновил 7-летний рекорд
Микаил Джаббаров

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане в прошлом году составил 5,6%, в том числе ненефтяного ВВП-7,2%, что является обновлением рекордного семипроцентного роста, зафиксированного в 2014 году.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на форуме “Налоговые реформы для инклюзивного и устойчивого развития: к добровольному взаимодействию с цифровой трансформацией”, проводимого в видеоформате Государственной налоговой службой при Министерстве экономики с участием предпринимателей.

"Начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса (COVID-19), изменение климата, проблемы в цепочке поставок, колебания на энергетическом, финансовом и других рынках отразились и на экономике Азербайджана. Правительство предприняло необходимые шаги для нейтрализации этих воздействий и поддержания экономического развития. В 2021 году в экономике Азербайджана начался процесс восстановления. И это проявляется в росте ВВП. В прошлом году номинальная стоимость ВВП страны достигла 93 млрд манатов",- сказал Джаббаров.

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Версия на английском языке Economy Minister: Last year's growth in non-oil GDP broke a 7-year record
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Ötən il qeyri-neft ÜDM-də artım 7 illik rekordu yeniləyib”

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