Микаил Джаббаров: В прошлом году рост ненефтяного ВВП обновил 7-летний рекорд

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане в прошлом году составил 5,6%, в том числе ненефтяного ВВП-7,2%, что является обновлением рекордного семипроцентного роста, зафиксированного в 2014 году.

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане в прошлом году составил 5,6%, в том числе ненефтяного ВВП-7,2%, что является обновлением рекордного семипроцентного роста, зафиксированного в 2014 году.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на форуме “Налоговые реформы для инклюзивного и устойчивого развития: к добровольному взаимодействию с цифровой трансформацией”, проводимого в видеоформате Государственной налоговой службой при Министерстве экономики с участием предпринимателей.

"Начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса (COVID-19), изменение климата, проблемы в цепочке поставок, колебания на энергетическом, финансовом и других рынках отразились и на экономике Азербайджана. Правительство предприняло необходимые шаги для нейтрализации этих воздействий и поддержания экономического развития. В 2021 году в экономике Азербайджана начался процесс восстановления. И это проявляется в росте ВВП. В прошлом году номинальная стоимость ВВП страны достигла 93 млрд манатов",- сказал Джаббаров.