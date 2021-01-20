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Министр: К 2030 году средние темпы экономического роста в Азербайджане достигнут 7%

Министр: К 2030 году средние темпы экономического роста в Азербайджане достигнут 7% Хотя Азербайджан столкнулся с 4,3%-ным экономическим спадом в прошлом году под влиянием пандемии коронавируса (COVID-19), в этом году страну ожидает 3,4%-ный экономический рост, благодаря освобождению Карабаха от оккупации.
Финансы
20 января 2021 г. 15:02
Министр: К 2030 году средние темпы экономического роста в Азербайджане достигнут 7%
Микаил Джаббаров

Хотя Азербайджан столкнулся с 4,3%-ным экономическим спадом в прошлом году под влиянием пандемии коронавируса (COVID-19), в этом году страну ожидает 3,4%-ный экономический рост, благодаря освобождению Карабаха от оккупации.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Bloomberg заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

Он также отметил, что прогнозы международных организаций по экономическому развитию Азербайджана оптимистичны: "В 2021 году Всемирный банк прогнозирует экономический рост в нашей стране на 1,9%, а Международный валютный фонд - на 2%".

Кроме того, министр добавил, что Азербайджан поставил цель к 2030 году вдвое увеличить среднегодовой темп экономического развития и довести его до 7%.

М.Джаббаров также отметил, что в стране началась вакцинация против коронавируса, и выразил уверенность, что сектора экономики, где применялись ограничения, будут развиваться.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "2030-cu ilə qədər Azərbaycanda orta illik iqtisadi artım tempi 7 %-ə çatdırılacaq"

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