Министр: К 2030 году средние темпы экономического роста в Азербайджане достигнут 7%

Хотя Азербайджан столкнулся с 4,3%-ным экономическим спадом в прошлом году под влиянием пандемии коронавируса (COVID-19), в этом году страну ожидает 3,4%-ный экономический рост, благодаря освобождению Карабаха от оккупации.

Хотя Азербайджан столкнулся с 4,3%-ным экономическим спадом в прошлом году под влиянием пандемии коронавируса (COVID-19), в этом году страну ожидает 3,4%-ный экономический рост, благодаря освобождению Карабаха от оккупации.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Bloomberg заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

Он также отметил, что прогнозы международных организаций по экономическому развитию Азербайджана оптимистичны: "В 2021 году Всемирный банк прогнозирует экономический рост в нашей стране на 1,9%, а Международный валютный фонд - на 2%".

Кроме того, министр добавил, что Азербайджан поставил цель к 2030 году вдвое увеличить среднегодовой темп экономического развития и довести его до 7%.

М.Джаббаров также отметил, что в стране началась вакцинация против коронавируса, и выразил уверенность, что сектора экономики, где применялись ограничения, будут развиваться.