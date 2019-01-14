МИД Ирана: ЕС не способен заменить SWIFT

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ ЕС не обладает необходимой инфраструктурой для запуска механизма, призванного заменить систему SWIFT и обойти санкции США против Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.

"По нашему мнению, европейцы хотели бы завершить работу над механизмом, но этот процесс сильно затянулся. Европа продемонстрировала, что не обладает необходимой инфраструктурой в количестве, достаточном для запуска этого финансового канала", - сказал Гасеми.

По его мнению, ЕС постоянно находится под давлением со стороны США.

"Разумеется, мы недовольны и напомнили европейцам, что продолжаем работать по альтернативным направлениям. Они слишком долго работают над механизмом, и мы видим их неспособность решить вопрос", - отметил он.

21 ноября 2018 года стало известно, что Иран и ЕС работают над созданием межбанковского канала связи (SPV) для обхода санкций США в отношении Тегерана. По имеющимся данным, зарегистрировать механизм SPV на своей территории могут, в частности, Германия или Франция. Иранская сторона неоднократно заявляла, что надеется на запуск работы аналога SWIFT до начала 2019 года, однако к этому времени система не заработала.