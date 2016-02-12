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    ​Международный банк Азербайджана увеличит уставный капитал на полмиллиарда манатов

    Акционеры Международного банка Азербайджана провели внеочередное общее собрание

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Акционеры Международного банка Азербайджана провели внеочередное общее собрание. На собрании рассмотрена возможность увеличения уставного капитала и ряд процедурных вопросов.

    Как сообщает Report со ссылкой на банк, на общем собрании принято решение об увеличении уставного капитала Международного банка Азербайджана путем эмиссии акций на 500 млн. манатов и доведения тем самым его до 1 млрд. 141,3 млн. манатов.

    Наряду с этим, внесены изменения в состав Аудиторской комиссии, рассмотрены процедурные вопросы касательно проектов коммерческого характера. 

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