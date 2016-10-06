МБА недоволен финансовыми показателями дочерней страховой компании

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Стали известны причины прекращения деятельности дочерней компании Международного банка Азербайджана (МБА) - ОАО "Международная страховая компания" (МСК).

Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя правления МБА Эльмир Габибуллаев.

По его словам, учредитель недоволен финансовыми показателями МСК. По этой причине принято решение обсудить с акционерами вопрос ухода компании с рынка.

Отметим, что 12 октября ожидается внеочередное общее собрание акционеров МБА. На повестку дня собрания вынесен вопрос о прекращении деятельности МСК.

Напомним, что МСК основана в 2002 году. Ее уставный капитал составляет 14,8 млн. манатов. Эта сумма сложилась из 1 480 акций номинальной стоимостью 10 тыс. манатов каждая. МБА принадлежат 100% акций.