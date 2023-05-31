Люксембургская компания продала долю в азербайджанском банке

Люксембургская компания Canley Fınance SA, контролировавшая 7,31 % акций ОАО Unibank, продала свою долю.

Люксембургская компания Canley Fınance SA, контролировавшая 7,31 % акций ОАО Unibank, продала свою долю.

Как сообщает Report, долю компании приобрел основной акционер банка и председатель наблюдательного совета Эльдар Гарибов.

Кроме того, Э.Гарибов также приобрел 0,07 % акций других акционеров Unibank, увеличив свою долю в банке с 86,7 % до 94,08 %. Доля других акционеров сократилась с 5,99 % до 5,92 %.

Напомним, что Unibank был создан в 2002 году путем слияния двух коммерческих банков Азербайджана - Mbank, действующего с 1992 года, и Promtexbank, действующего с 1994 года. Уставный капитал банка составляет 149,386 млн манатов.