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Люксембургская компания продала долю в азербайджанском банке

Люксембургская компания продала долю в азербайджанском банке Люксембургская компания Canley Fınance SA, контролировавшая 7,31 % акций ОАО Unibank, продала свою долю.
Финансы
31 мая 2023 г. 14:06
Люксембургская компания продала долю в азербайджанском банке

Люксембургская компания Canley Fınance SA, контролировавшая 7,31 % акций ОАО Unibank, продала свою долю.

Как сообщает Report, долю компании приобрел основной акционер банка и председатель наблюдательного совета Эльдар Гарибов.

Кроме того, Э.Гарибов также приобрел 0,07 % акций других акционеров Unibank, увеличив свою долю в банке с 86,7 % до 94,08 %. Доля других акционеров сократилась с 5,99 % до 5,92 %.

Напомним, что Unibank был создан в 2002 году путем слияния двух коммерческих банков Азербайджана - Mbank, действующего с 1992 года, и Promtexbank, действующего с 1994 года. Уставный капитал банка составляет 149,386 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Lüksemburq şirkəti Azərbaycan bankındakı payını satıb

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