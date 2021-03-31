Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2021)

Курс доллара по отношению к манату не изменился

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,05% - до 1,9898 маната, курс рубля - на 0,4% - до 0,0224 маната.