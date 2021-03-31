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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2021) Курс доллара по отношению к манату не изменился
Финансы
31 марта 2021 г. 09:43
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,05% - до 1,9898 маната, курс рубля - на 0,4% - до 0,0224 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,9898

1 Российский рубль

0,0224

1 Австралийский доллар

1,2923

1 Аргентинское песо

0,0185

1 Белорусский рубль

0,6478

1 Бразильский реал

0,2944

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1138

100 Вон Республики Корея

0,1501

1 Чешская крона

0,0761

100 Чилийских песо

0,2328

1 Китайский юань

0,2590

1 Датская крона

0,2675

1 Грузинский лари

0,4943

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0231

1 Британский фунт стерлингов

2,3334

100 Индонезийских рупий

0,0117

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1943

1 Швейцарский франк

1,8006

1 Израильский шекель

0,5098

1 Канадский доллар

1,3468

1 Кувейтский динар

5,6239

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0200

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4090

1 Мексиканское песо

0,0825

1 Молдавский лей

0,0943

1 Египетский фунт

0,1081

1 Норвежская крона

0,1987

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4268

1 Сингапурский доллар

1,2614

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4087

1 Турецкая лира

0,2041

1 Тайваньский доллар

0,0596

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0611

100 Японских йен

1,5337

1 Новозеландский доллар

1,1865

Золото (1 унция)

2855,1160

Серебро (1 унция)

40,5768

Платина (1 унция)

1974,5075

Палладий (1 унция)

4427,0295
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Версия на английском языке Currency exchange rates of Central Bank (31.03.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (31.03.2021)

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