Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,05% - до 1,9898 маната, курс рубля - на 0,4% - до 0,0224 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,9898
|
1 Российский рубль
|
0,0224
|
1 Австралийский доллар
|
1,2923
|
1 Аргентинское песо
|
0,0185
|
1 Белорусский рубль
|
0,6478
|
1 Бразильский реал
|
0,2944
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1138
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1501
|
1 Чешская крона
|
0,0761
|
100 Чилийских песо
|
0,2328
|
1 Китайский юань
|
0,2590
|
1 Датская крона
|
0,2675
|
1 Грузинский лари
|
0,4943
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 Индийская рупия
|
0,0231
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3334
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0117
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1943
|
1 Швейцарский франк
|
1,8006
|
1 Израильский шекель
|
0,5098
|
1 Канадский доллар
|
1,3468
|
1 Кувейтский динар
|
5,6239
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0200
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4090
|
1 Мексиканское песо
|
0,0825
|
1 Молдавский лей
|
0,0943
|
1 Египетский фунт
|
0,1081
|
1 Норвежская крона
|
0,1987
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4268
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2614
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4087
|
1 Турецкая лира
|
0,2041
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0596
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0611
|
100 Японских йен
|
1,5337
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1865
|
Золото (1 унция)
|
2855,1160
|
Серебро (1 унция)
|
40,5768
|
Платина (1 унция)
|
1974,5075
|
Палладий (1 унция)
|
4427,0295