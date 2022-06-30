Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро упал на 0,52%, до 1,7771, курс рубля вырос на 1,26%, до 0,0321 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,7771
|
1 Российский рубль
|
0,0321
|
1 Австралийский доллар
|
1,1721
|
1 Аргентинское песо
|
0,0136
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3280
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1046
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1308
|
1 Чешская крона
|
0,0718
|
100 Чилийских песо
|
0,1838
|
1 Китайский юань
|
0,2539
|
1 Датская крона
|
0,2389
|
1 Грузинский лари
|
0,5810
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0215
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,0623
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0114
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1663
|
1 Швейцарский франк
|
1,7814
|
1 Израильский шекель
|
0,4912
|
1 Канадский доллар
|
1,3189
|
1 Кувейтский динар
|
5,5418
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0036
|
1 Киргизский сом
|
0,0212
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3859
|
1 Мексиканское песо
|
0,0844
|
1 Молдавский лей
|
0,0890
|
1 Египетский фунт
|
0,0904
|
1 Норвежская крона
|
0,1721
|
100 Узбекских сум
|
0,0157
|
1 Польский злотый
|
0,3809
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2217
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2659
|
1 Турецкая лира
|
0,1023
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0571
|
1 Таджикский сомони
|
0,1515
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0575
|
100 Японских йен
|
1,2451
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0575
|
Золото (1 унция)
|
3087,3530
|
Серебро (1 унция)
|
35,2303
|
Платина (1 унция)
|
1570,9700
|
Палладий (1 унция)
|
3370,8450