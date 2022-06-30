Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,52%, до 1,7771, курс рубля вырос на 1,26%, до 0,0321 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,7771 1 Российский рубль 0,0321 1 Австралийский доллар 1,1721 1 Аргентинское песо 0,0136 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3280 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1046 100 Вон Республики Корея 0,1308 1 Чешская крона 0,0718 100 Чилийских песо 0,1838 1 Китайский юань 0,2539 1 Датская крона 0,2389 1 Грузинский лари 0,5810 1 Гонконгский доллар 0,2167 1 Индийская рупия 0,0215 1 Британский фунт стерлингов 2,0623 100 Индонезийских рупий 0,0114 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1663 1 Швейцарский франк 1,7814 1 Израильский шекель 0,4912 1 Канадский доллар 1,3189 1 Кувейтский динар 5,5418 1 Казахстанский тенге 0,0036 1 Киргизский сом 0,0212 100 Ливанских фунтов 0,1124 1 Малазийский ринггит 0,3859 1 Мексиканское песо 0,0844 1 Молдавский лей 0,0890 1 Египетский фунт 0,0904 1 Норвежская крона 0,1721 100 Узбекских сум 0,0157 1 Польский злотый 0,3809 1 Сингапурский доллар 1,2217 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2659 1 Турецкая лира 0,1023 1 Тайваньский доллар 0,0571 1 Таджикский сомони 0,1515 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0575 100 Японских йен 1,2451 1 Новозеландский доллар 1,0575 Золото (1 унция) 3087,3530 Серебро (1 унция) 35,2303 Платина (1 унция) 1570,9700 Палладий (1 унция) 3370,8450 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.06.2022)