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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
30 июня 2022 г. 09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.06.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро упал на 0,52%, до 1,7771, курс рубля вырос на 1,26%, до 0,0321 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,7771

1 Российский рубль

0,0321

1 Австралийский доллар

1,1721

1 Аргентинское песо

0,0136

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3280

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1046

100 Вон Республики Корея

0,1308

1 Чешская крона

0,0718

100 Чилийских песо

0,1838

1 Китайский юань

0,2539

1 Датская крона

0,2389

1 Грузинский лари

0,5810

1 Гонконгский доллар

0,2167

1 Индийская рупия

0,0215

1 Британский фунт стерлингов

2,0623

100 Индонезийских рупий

0,0114

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1663

1 Швейцарский франк

1,7814

1 Израильский шекель

0,4912

1 Канадский доллар

1,3189

1 Кувейтский динар

5,5418

1 Казахстанский тенге

0,0036

1 Киргизский сом

0,0212

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,3859

1 Мексиканское песо

0,0844

1 Молдавский лей

0,0890

1 Египетский фунт

0,0904

1 Норвежская крона

0,1721

100 Узбекских сум

0,0157

1 Польский злотый

0,3809

1 Сингапурский доллар

1,2217

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2659

1 Турецкая лира

0,1023

1 Тайваньский доллар

0,0571

1 Таджикский сомони

0,1515

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0575

100 Японских йен

1,2451

1 Новозеландский доллар

1,0575

Золото (1 унция)

3087,3530

Серебро (1 унция)

35,2303

Платина (1 унция)

1570,9700

Палладий (1 унция)

3370,8450
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (30.06.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.06.2022)

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