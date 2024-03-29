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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
29 марта 2024 г. 09:27
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.03.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,4% - до 1,8320 маната, курс рубля упал на 0,5% и составил 0,0184 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8320

1 Российский рубль

0,0184

1 Австралийский доллар

1,1070

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3390

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0898

100 Вон Республики Корея

0,1263

1 Чешская крона

0,0724

100 Чилийских песо

0,1734

1 Китайский юань

0,2352

1 Датская крона

0,2456

1 Грузинский лари

0,6302

1 Гонконгский доллар

0,2172

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1459

100 Индонезийских рупий

0,0107

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1587

1 Швейцарский франк

1,8843

1 Израильский шекель

0,4624

1 Канадский доллар

1,2544

1 Кувейтский динар

5,5248

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3595

1 Мексиканское песо

0,1024

1 Молдавский лей

0,0966

1 Египетский фунт

0,0359

1 Норвежская крона

0,1564

100 Узбекских сумов

0,0135

1 Польский злотый

0,4253

1 Сингапурский доллар

1,2601

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2498

1 Турецкая лира

0,0524

1 Тайваньский доллар

0,0531

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0433

100 Японских йен

1,1237

1 Новозеландский доллар

1,0152

Золото (1 унция)

3790,7790

Серебро (1 унция)

42,4373

Платина (1 унция)

1549,1845

Палладиум (1 унция)

1728,1265
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (29.03.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.03.2024)

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