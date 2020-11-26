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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2020) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,13%
Финансы
26 ноября 2020 г. 10:09
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.11.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,13% - до 2,0272 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0225 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0272

1 Российский рубль

0.0225

1 Австралийский доллар

1.2518

1 Аргентинское песо

0.0210

1 Белорусский рубль

0.6639

1 Бразильский реал

0.3197

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1125

100 Вон Республики Корея

0.1537

1 Чешская крона

0.0776

100 Чилийских песо

0.2208

1 Китайский юань

0.2588

1 Датская крона

0.2723

1 Грузинский лари

0.5135

1 Гонконгский доллар

0.2193

1 Индийская рупия

0.0230

1 Британский фунт стерлингов

2.2760

100 Индонезийских рупий

0.0120

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.2000

1 Швейцарский франк

1.8740

1 Израильский шекель

0.5126

1 Канадский доллар

1.3078

1 Кувейтский динар

5.5633

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0210

100 Ливанских фунтов

0.1127

1 Малазийский ринггит

0.4164

1 Мексиканское песо

0.0851

1 Молдавский лей

0.0986

1 Египетский фунт

0.1084

1 Норвежская крона

0.1925

100 Узбекских сум

0.0163

1 Польский злотый

0.4540

1 Сингапурский доллар

1.2700

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4230

1 Турецкая лира

0.2138

1 Тайваньский доллар

0.0596

1 Таджикский сомони

0.1504

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0597

100 Японских йен

1.6294

1 Новозеландский доллар

1.1904

Золото (1 унция)

3077.0935

Серебро (1 унция)

39.8067

Платина (1 унция)

1649.5950

Палладий (1 унция)

4052.9700
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.11.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.11.2020)

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