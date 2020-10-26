Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2020)

По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,3%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 2,0117 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0222 маната.