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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2020)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2020) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,3%
Финансы
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26 октября 2020 г. 09:52
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 2,0117 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0222 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2.0117

1 Российский рубль

0.0222

1 Австралийский доллар

1.2096

1 Аргентинское песо

0.0218

1 Белорусский рубль

0.6706

1 Бразильский реал

0.3025

1 Дирхам ОАЭ

0.4628

1 Южноафриканский рэнд

0.1046

100 Вон Республики Корея

0.1506

1 Чешская крона

0.0739

100 Чилийских песо

0.2189

1 Китайский юань

0.2542

1 Датская крона

0.2703

1 Грузинский лари

0.5272

1 Гонконгский доллар

0.2194

1 Индийская рупия

0.0231

1 Британский фунт стерлингов

2.2141

100 Индонезийских рупий

0.0116

100 Иранских риалов

0.0040

1 Шведская крона

0.1939

1 Швейцарский франк

1.8783

1 Израильский шекель

0.5037

1 Канадский доллар

1.2928

1 Кувейтский динар

5.5632

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0.0213

100 Ливанских фунтов

0.1124

1 Малазийский ринггит

0.4081

1 Мексиканское песо

0.0812

1 Молдавский лей

0.0999

1 Египетский фунт

0.1082

1 Норвежская крона

0.1833

100 Узбекских сум

0.0164

1 Польский злотый

0.4409

1 Сингапурский доллар

1.2510

1 Саудовский риал

0.4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2.4133

1 Турецкая лира

0.2130

1 Тайваньский доллар

0.0594

1 Таджикский сомони

0.1644

1 Новый туркменский манат

0.4857

1 Украинская гривна

0.0600

100 Японских йен

1.6207

1 Новозеландский доллар

1.1362

Золото (1 унция)

3225.6820

Серебро (1 унция)

41.3246

Платина (1 унция)

1515.6520

Палладий (1 унция)

4045.4390
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.10.2020)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.10.2020)

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