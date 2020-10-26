Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.10.2020)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 2,0117 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0222 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2.0117
|
1 Российский рубль
|
0.0222
|
1 Австралийский доллар
|
1.2096
|
1 Аргентинское песо
|
0.0218
|
1 Белорусский рубль
|
0.6706
|
1 Бразильский реал
|
0.3025
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0.4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0.1046
|
100 Вон Республики Корея
|
0.1506
|
1 Чешская крона
|
0.0739
|
100 Чилийских песо
|
0.2189
|
1 Китайский юань
|
0.2542
|
1 Датская крона
|
0.2703
|
1 Грузинский лари
|
0.5272
|
1 Гонконгский доллар
|
0.2194
|
1 Индийская рупия
|
0.0231
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2.2141
|
100 Индонезийских рупий
|
0.0116
|
100 Иранских риалов
|
0.0040
|
1 Шведская крона
|
0.1939
|
1 Швейцарский франк
|
1.8783
|
1 Израильский шекель
|
0.5037
|
1 Канадский доллар
|
1.2928
|
1 Кувейтский динар
|
5.5632
|
1 Казахстанский тенге
|
0.0040
|
1 Киргизский сом
|
0.0213
|
100 Ливанских фунтов
|
0.1124
|
1 Малазийский ринггит
|
0.4081
|
1 Мексиканское песо
|
0.0812
|
1 Молдавский лей
|
0.0999
|
1 Египетский фунт
|
0.1082
|
1 Норвежская крона
|
0.1833
|
100 Узбекских сум
|
0.0164
|
1 Польский злотый
|
0.4409
|
1 Сингапурский доллар
|
1.2510
|
1 Саудовский риал
|
0.4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2.4133
|
1 Турецкая лира
|
0.2130
|
1 Тайваньский доллар
|
0.0594
|
1 Таджикский сомони
|
0.1644
|
1 Новый туркменский манат
|
0.4857
|
1 Украинская гривна
|
0.0600
|
100 Японских йен
|
1.6207
|
1 Новозеландский доллар
|
1.1362
|
Золото (1 унция)
|
3225.6820
|
Серебро (1 унция)
|
41.3246
|
Платина (1 унция)
|
1515.6520
|
Палладий (1 унция)
|
4045.4390