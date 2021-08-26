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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната
Финансы
26 августа 2021 г. 09:56
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.08.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 2,0001, курс рубля не изменился - 0,0230 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0001

1 Российский рубль

0,0230

1 Австралийский доллар

1,2349

1 Аргентинское песо

0,0174

1 Белорусский рубль

0,6787

1 Бразильский реал

0,3260

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1136

100 Вон Республики Корея

0,1453

1 Чешская крона

0,0783

100 Чилийских песо

0,2168

1 Китайский юань

0, 2623

1 Датская крона

0,2689

1 Грузинский лари

0, 5438

1 Гонконгский доллар

0,2184

1 Индийская рупия

0,0229

1 Британский фунт стерлингов

2,3387

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1956

1 Швейцарский франк

1,8586

1 Израильский шекель

0, 5274

1 Канадский доллар

1,3473

1 Кувейтский динар

5,6486

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1121

1 Малазийский ринггит

0,4057

1 Мексиканское песо

0,0839

1 Молдавский лей

0,0968

1 Египетский фунт

0,1082

1 Норвежская крона

0,1927

100 Узбекских сум

0,0160

1 Польский злотый

0,4373

1 Сингапурский доллар

1,2562

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4143

1 Турецкая лира

0,2028

1 Тайваньский доллар

0,0609

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0636

100 Японских йен

1,5461

1 Новозеландский доллар

1,1841

Золото (1 унция)

3039,2005

Серебро (1 унция)

40,4110

Платина (1 унция)

1687,1820

Палладий (1 унция)

4089,7240
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (26.08.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.08.2021)

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