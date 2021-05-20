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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2021) По данным ЦБА, курс евро понизился на 0,44%
Финансы
20 мая 2021 г. 09:57
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.05.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,44% - до 2,0709 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0231 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0709

1 Российский рубль

0,0231

1 Австралийский доллар

1,3162

1 Аргентинское песо

0,0180

1 Белорусский рубль

0,6766

1 Бразильский реал

0,3201

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1208

100 Вон Республики Корея

0,1502

1 Чешская крона

0,0813

100 Чилийских песо

0,2387

1 Китайский юань

0,2640

1 Датская крона

0,2785

1 Грузинский лари

0,5050

1 Гонконгский доллар

0,2189

1 Индийская рупия

0,0232

1 Британский фунт стерлингов

2,3995

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2037

1 Швейцарский франк

1,8813

1 Израильский шекель

0,5200

1 Канадский доллар

1,4039

1 Кувейтский динар

5,6537

1 Казахстанский тенге

0.0040

1 Киргизский сом

0,0202

100 Ливанских фунтов

0,1124

1 Малазийский ринггит

0,4106

1 Мексиканское песо

0,0855

1 Молдавский лей

0,0957

1 Египетский фунт

0,1085

1 Норвежская крона

0,2047

100 Узбекских сум

0,0161

1 Польский злотый

0,4577

1 Сингапурский доллар

1,2750

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4537

1 Турецкая лира

0,2020

1 Тайваньский доллар

0,0608

1 Таджикский сомони

0,1504

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0620

100 Японских йен

1,5576

1 Новозеландский доллар

1,2203

Золото (1 унция)

3189,5230

Серебро (1 унция)

47,2076

Платина (1 унция)

2040,4930

Палладий (1 унция)

4932,7200
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (20.05.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.05.2021)

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