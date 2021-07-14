Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.07.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,73% - до 2,0029 маната, курс рубля сохранился на уровне 0,0229 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 2,0229 1 Российский рубль 0,0229 1 Австралийский доллар 1,2673 1 Аргентинское песо 0,0177 1 Белорусский рубль 0,6621 1 Бразильский реал 0,3292 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1153 100 Вон Республики Корея 0,1477 1 Чешская крона 0,0781 100 Чилийских песо 0,2266 1 Китайский юань 0,2625 1 Датская крона 0,2693 1 Грузинский лари 0,5417 1 Гонконгский доллар 0,2189 1 Индийская рупия 0,0228 1 Британский фунт стерлингов 2,3488 100 Индонезийских рупий 0,0117 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1965 1 Швейцарский франк 1,8511 1 Израильский шекель 0,5171 1 Канадский доллар 1,3590 1 Кувейтский динар 5,6527 1 Казахстанский тенге 0,0040 1 Киргизский сом 0,0201 100 Ливанских фунтов 0,1118 1 Малазийский ринггит 0,4047 1 Мексиканское песо 0,0849 1 Молдавский лей 0,0941 1 Египетский фунт 0,1083 1 Норвежская крона 0,1937 100 Узбекских сум 0,0160 1 Польский злотый 0,4374 1 Сингапурский доллар 1,2539 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,4223 1 Турецкая лира 0,1970 1 Тайваньский доллар 0,0607 1 Таджикский сомони 0,1503 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0623 100 Японских йен 1,5390 1 Новозеландский доллар 1,1914 Золото (1 унция) 3083,3410 Серебро (1 унция) 44,3345 Платина (1 унция) 1889,6265 Палладий (1 унция) 4822,8830 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.07.2021)