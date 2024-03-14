Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8602 маната, курс рубля не изменился и остался на уровне 0,0185 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8602
|
1 Российский рубль
|
0,0185
|
1 Австралийский доллар
|
1,1245
|
1 Аргентинское песо
|
0,0020
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3419
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0914
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1290
|
1 Чешская крона
|
0,0736
|
100 Чилийских песо
|
0,1797
|
1 Китайский юань
|
0,2364
|
1 Датская крона
|
0,2495
|
1 Грузинский лари
|
0,6391
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2174
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1746
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0109
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1661
|
1 Швейцарский франк
|
1,9332
|
1 Израильский шекель
|
0,4683
|
1 Канадский доллар
|
1,2615
|
1 Кувейтский динар
|
5,5349
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0190
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3626
|
1 Мексиканское песо
|
0,1019
|
1 Молдавский лей
|
0,0967
|
1 Египетский фунт
|
0,0351
|
1 Норвежская крона
|
0,1621
|
100 Узбекских сумов
|
0,0136
|
1 Польский злотый
|
0,4343
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2752
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2684
|
1 Турецкая лира
|
0,0529
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0540
|
1 Таджикский сомони
|
0,1552
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0438
|
100 Японских йен
|
1,1492
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0471
|
Золото (1 унция)
|
3692,0175
|
Серебро (1 унция)
|
42,4456
|
Платина (1 унция)
|
1595,6200
|
Палладиум (1 унция)
|
1795,9480