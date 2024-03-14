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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
14 марта 2024 г. 09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8602 маната, курс рубля не изменился и остался на уровне 0,0185 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8602

1 Российский рубль

0,0185

1 Австралийский доллар

1,1245

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3419

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0914

100 Вон Республики Корея

0,1290

1 Чешская крона

0,0736

100 Чилийских песо

0,1797

1 Китайский юань

0,2364

1 Датская крона

0,2495

1 Грузинский лари

0,6391

1 Гонконгский доллар

0,2174

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1746

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1661

1 Швейцарский франк

1,9332

1 Израильский шекель

0,4683

1 Канадский доллар

1,2615

1 Кувейтский динар

5,5349

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3626

1 Мексиканское песо

0,1019

1 Молдавский лей

0,0967

1 Египетский фунт

0,0351

1 Норвежская крона

0,1621

100 Узбекских сумов

0,0136

1 Польский злотый

0,4343

1 Сингапурский доллар

1,2752

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2684

1 Турецкая лира

0,0529

1 Тайваньский доллар

0,0540

1 Таджикский сомони

0,1552

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0438

100 Японских йен

1,1492

1 Новозеландский доллар

1,0471

Золото (1 унция)

3692,0175

Серебро (1 унция)

42,4456

Платина (1 унция)

1595,6200

Палладиум (1 унция)

1795,9480
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (14.03.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.03.2024)

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