Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.03.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2% - до 1,8602 маната, курс рубля не изменился и остался на уровне 0,0185 маната.