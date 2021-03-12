Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,32% - до 2,0342 маната, курс рубля – на 0,43% - до 0,0232 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0342
|
1 Российский рубль
|
0,0232
|
1 Австралийский доллар
|
1,3233
|
1 Аргентинское песо
|
0,0187
|
1 Белорусский рубль
|
0,6546
|
1 Бразильский реал
|
0,3069
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1141
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1503
|
1 Чешская крона
|
0,0777
|
100 Чилийских песо
|
0,2376
|
1 Китайский юань
|
0,2620
|
1 Датская крона
|
0,2736
|
1 Грузинский лари
|
0,5120
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2191
|
1 Индийская рупия
|
0,0234
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3766
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,2009
|
1 Швейцарский франк
|
1,8350
|
1 Израильский шекель
|
0,5146
|
1 Канадский доллар
|
1,3555
|
1 Кувейтский динар
|
5,6254
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0041
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1120
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4131
|
1 Мексиканское песо
|
0,0823
|
1 Молдавский лей
|
0,0965
|
1 Египетский фунт
|
0,1083
|
1 Норвежская крона
|
0,2016
|
100 Узбекских сум
|
0,0162
|
1 Польский злотый
|
0,4435
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2672
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4337
|
1 Турецкая лира
|
0,2265
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0605
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0613
|
100 Японских йен
|
1,5640
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2270
|
Золото (1 унция)
|
2922,3340
|
Серебро (1 унция)
|
44,1691
|
Платина (1 унция)
|
2053,6425
|
Палладий (1 унция)
|
3990,1380