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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2021) По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,32%
Финансы
12 марта 2021 г. 09:29
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,32% - до 2,0342 маната, курс рубля – на 0,43% - до 0,0232 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

2,0342

1 Российский рубль

0,0232

1 Австралийский доллар

1,3233

1 Аргентинское песо

0,0187

1 Белорусский рубль

0,6546

1 Бразильский реал

0,3069

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1141

100 Вон Республики Корея

0,1503

1 Чешская крона

0,0777

100 Чилийских песо

0,2376

1 Китайский юань

0,2620

1 Датская крона

0,2736

1 Грузинский лари

0,5120

1 Гонконгский доллар

0,2191

1 Индийская рупия

0,0234

1 Британский фунт стерлингов

2,3766

100 Индонезийских рупий

0,0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,2009

1 Швейцарский франк

1,8350

1 Израильский шекель

0,5146

1 Канадский доллар

1,3555

1 Кувейтский динар

5,6254

1 Казахстанский тенге

0,0041

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1120

1 Малазийский ринггит

0,4131

1 Мексиканское песо

0,0823

1 Молдавский лей

0,0965

1 Египетский фунт

0,1083

1 Норвежская крона

0,2016

100 Узбекских сум

0,0162

1 Польский злотый

0,4435

1 Сингапурский доллар

1,2672

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4337

1 Турецкая лира

0,2265

1 Тайваньский доллар

0,0605

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0613

100 Японских йен

1,5640

1 Новозеландский доллар

1,2270

Золото (1 унция)

2922,3340

Серебро (1 унция)

44,1691

Платина (1 унция)

2053,6425

Палладий (1 унция)

3990,1380
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (12.03.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.03.2021)

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