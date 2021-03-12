Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2021)

По данным ЦБА, курс евро повысился на 0,32%

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,32% - до 2,0342 маната, курс рубля – на 0,43% - до 0,0232 маната.