Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07%, составив 1,8679 маната, курс рубля сократился на 1,1% до 0,0174 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8679
|
1 Российский рубль
|
0,0174
|
1 Австралийский доллар
|
1,1085
|
1 Аргентинское песо
|
0,0059
|
1 Белорусский рубль
|
0,6735
|
1 Бразильский реал
|
0,3474
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0901
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1286
|
1 Чешская крона
|
0,0771
|
100 Чилийских песо
|
0,2009
|
1 Китайский юань
|
0,2352
|
1 Датская крона
|
0,2507
|
1 Грузинский лари
|
0,6493
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 Индийская рупия
|
0,0205
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1560
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0112
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1589
|
1 Швейцарский франк
|
1,9398
|
1 Израильский шекель
|
0,4559
|
1 Канадский доллар
|
1,2645
|
1 Кувейтский динар
|
5,5261
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0038
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3707
|
1 Мексиканское песо
|
0,0994
|
1 Молдавский лей
|
0,0965
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1647
|
100 Узбекских сумов
|
0,0143
|
1 Польский злотый
|
0,4199
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2601
|
1 Саудовский риал
|
0,4531
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2770
|
1 Турецкая лира
|
0,0629
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0535
|
1 Таджикский сомони
|
0,1559
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0460
|
100 Японских йен
|
1,1750
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0208
|
Золото (1 унция)
|
3252,6950
|
Серебро (1 унция)
|
38,5492
|
Платина (1 унция)
|
1558,9000
|
Палладий (1 унция)
|
2208,7590