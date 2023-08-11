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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
11 августа 2023 г. 09:43
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07%, составив 1,8679 маната, курс рубля сократился на 1,1% до 0,0174 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8679

1 Российский рубль

0,0174

1 Австралийский доллар

1,1085

1 Аргентинское песо

0,0059

1 Белорусский рубль

0,6735

1 Бразильский реал

0,3474

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0901

100 Вон Республики Корея

0,1286

1 Чешская крона

0,0771

100 Чилийских песо

0,2009

1 Китайский юань

0,2352

1 Датская крона

0,2507

1 Грузинский лари

0,6493

1 Гонконгский доллар

0,2175

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1560

100 Индонезийских рупий

0,0112

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1589

1 Швейцарский франк

1,9398

1 Израильский шекель

0,4559

1 Канадский доллар

1,2645

1 Кувейтский динар

5,5261

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0194

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3707

1 Мексиканское песо

0,0994

1 Молдавский лей

0,0965

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1647

100 Узбекских сумов

0,0143

1 Польский злотый

0,4199

1 Сингапурский доллар

1,2601

1 Саудовский риал

0,4531

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2770

1 Турецкая лира

0,0629

1 Тайваньский доллар

0,0535

1 Таджикский сомони

0,1559

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0460

100 Японских йен

1,1750

1 Новозеландский доллар

1,0208

Золото (1 унция)

3252,6950

Серебро (1 унция)

38,5492

Платина (1 унция)

1558,9000

Палладий (1 унция)

2208,7590
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.08.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (11.08.2023)

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