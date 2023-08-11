Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.08.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

https://static.report.az/photo/9d4256dc-bf8e-3acc-aab3-80730bd530a7.jpg https://static.report.az/photo/9d4256dc-bf8e-3acc-aab3-80730bd530a7.jpg

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,07%, составив 1,8679 маната, курс рубля сократился на 1,1% до 0,0174 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8679 1 Российский рубль 0,0174 1 Австралийский доллар 1,1085 1 Аргентинское песо 0,0059 1 Белорусский рубль 0,6735 1 Бразильский реал 0,3474 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0901 100 Вон Республики Корея 0,1286 1 Чешская крона 0,0771 100 Чилийских песо 0,2009 1 Китайский юань 0,2352 1 Датская крона 0,2507 1 Грузинский лари 0,6493 1 Гонконгский доллар 0,2175 1 Индийская рупия 0,0205 1 Британский фунт стерлингов 2,1560 100 Индонезийских рупий 0,0112 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1589 1 Швейцарский франк 1,9398 1 Израильский шекель 0,4559 1 Канадский доллар 1,2645 1 Кувейтский динар 5,5261 1 Казахстанский тенге 0,0038 1 Киргизский сом 0,0194 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3707 1 Мексиканское песо 0,0994 1 Молдавский лей 0,0965 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1647 100 Узбекских сумов 0,0143 1 Польский злотый 0,4199 1 Сингапурский доллар 1,2601 1 Саудовский риал 0,4531 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2770 1 Турецкая лира 0,0629 1 Тайваньский доллар 0,0535 1 Таджикский сомони 0,1559 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0460 100 Японских йен 1,1750 1 Новозеландский доллар 1,0208 Золото (1 унция) 3252,6950 Серебро (1 унция) 38,5492 Платина (1 унция) 1558,9000 Палладий (1 унция) 2208,7590 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (11.08.2023)