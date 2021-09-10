Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 2,0110, курс рубля на 0,4% - до 0,0233 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
2,0110
|
1 Российский рубль
|
0,0233
|
1 Австралийский доллар
|
1,2549
|
1 Аргентинское песо
|
0,0173
|
1 Белорусский рубль
|
0,6783
|
1 Бразильский реал
|
0,3266
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1198
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1454
|
1 Чешская крона
|
0,0790
|
100 Чилийских песо
|
0,2140
|
1 Китайский юань
|
0, 2637
|
1 Датская крона
|
0,2704
|
1 Грузинский лари
|
0, 5457
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 Индийская рупия
|
0,0231
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,3543
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0120
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1976
|
1 Швейцарский франк
|
1,8544
|
1 Израильский шекель
|
0, 5305
|
1 Канадский доллар
|
1,3444
|
1 Кувейтский динар
|
5,6527
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0040
|
1 Киргизский сом
|
0,0201
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1125
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4105
|
1 Мексиканское песо
|
0,0854
|
1 Молдавский лей
|
0,0969
|
1 Египетский фунт
|
0,1080
|
1 Норвежская крона
|
0,1962
|
100 Узбекских сум
|
0,0159
|
1 Польский злотый
|
0,4423
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2679
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,4220
|
1 Турецкая лира
|
0,2012
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0615
|
1 Таджикский сомони
|
0,1505
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0638
|
100 Японских йен
|
1,5474
|
1 Новозеландский доллар
|
1,2107
|
Золото (1 унция)
|
3056,5830
|
Серебро (1 унция)
|
41,1001
|
Платина (1 унция)
|
1668,8900
|
Палладий (1 унция)
|
3775,8700