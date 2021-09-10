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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.09.2021)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.09.2021) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
10 сентября 2021 г. 09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.09.2021)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 2,0110, курс рубля на 0,4% - до 0,0233 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

2,0110

1 Российский рубль

0,0233

1 Австралийский доллар

1,2549

1 Аргентинское песо

0,0173

1 Белорусский рубль

0,6783

1 Бразильский реал

0,3266

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1198

100 Вон Республики Корея

0,1454

1 Чешская крона

0,0790

100 Чилийских песо

0,2140

1 Китайский юань

0, 2637

1 Датская крона

0,2704

1 Грузинский лари

0, 5457

1 Гонконгский доллар

0,2186

1 Индийская рупия

0,0231

1 Британский фунт стерлингов

2,3543

100 Индонезийских рупий

0, 0120

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1976

1 Швейцарский франк

1,8544

1 Израильский шекель

0, 5305

1 Канадский доллар

1,3444

1 Кувейтский динар

5,6527

1 Казахстанский тенге

0,0040

1 Киргизский сом

0,0201

100 Ливанских фунтов

0,1125

1 Малазийский ринггит

0,4105

1 Мексиканское песо

0,0854

1 Молдавский лей

0,0969

1 Египетский фунт

0,1080

1 Норвежская крона

0,1962

100 Узбекских сум

0,0159

1 Польский злотый

0,4423

1 Сингапурский доллар

1,2679

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,4220

1 Турецкая лира

0,2012

1 Тайваньский доллар

0,0615

1 Таджикский сомони

0,1505

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0638

100 Японских йен

1,5474

1 Новозеландский доллар

1,2107

Золото (1 унция)

3056,5830

Серебро (1 унция)

41,1001

Платина (1 унция)

1668,8900

Палладий (1 унция)

3775,8700
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (10.09.2021)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.09.2021)

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