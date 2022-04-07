Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро выросла на 0,2%, до 1,8555, курс рубля - на 2,5%, до 0,0208 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1.7000
|
1 Евро
|
1,8555
|
1 Российский рубль
|
0,0208
|
1 Австралийский доллар
|
1,2717
|
1 Аргентинское песо
|
0,0152
|
1 Белорусский рубль
|
0,6186
|
1 Бразильский реал
|
0,3604
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,1157
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1395
|
1 Чешская крона
|
0,0759
|
100 Чилийских песо
|
0,2125
|
1 Китайский юань
|
0, 2672
|
1 Датская крона
|
0,2495
|
1 Грузинский лари
|
0,5521
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2169
|
1 Индийская рупия
|
0,0224
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2239
|
100 Индонезийских рупий
|
0, 0118
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1792
|
1 Швейцарский франк
|
1,8223
|
1 Израильский шекель
|
0,5261
|
1 Канадский доллар
|
1,3537
|
1 Кувейтский динар
|
5,5765
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0192
|
100 Ливанских фунтов
|
0,1126
|
1 Малазийский ринггит
|
0,4030
|
1 Мексиканское песо
|
0,0843
|
1 Молдавский лей
|
0,0926
|
1 Египетский фунт
|
0,0929
|
1 Норвежская крона
|
0,1931
|
100 Узбекских сум
|
0,0149
|
1 Польский злотый
|
0,3979
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2497
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3337
|
1 Турецкая лира
|
0,1153
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0590
|
1 Таджикский сомони
|
0,1357
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0578
|
100 Японских йен
|
1,3743
|
1 Новозеландский доллар
|
1,1722
|
Золото (1 унция)
|
3267,3660
|
Серебро (1 унция)
|
41,3228
|
Платина (1 унция)
|
1620,8735
|
Палладий (1 унция)
|
3804,8295