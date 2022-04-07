Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро выросла на 0,2%, до 1,8555, курс рубля - на 2,5%, до 0,0208 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1,8555 1 Российский рубль 0,0208 1 Австралийский доллар 1,2717 1 Аргентинское песо 0,0152 1 Белорусский рубль 0,6186 1 Бразильский реал 0,3604 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,1157 100 Вон Республики Корея 0,1395 1 Чешская крона 0,0759 100 Чилийских песо 0,2125 1 Китайский юань 0, 2672 1 Датская крона 0,2495 1 Грузинский лари 0,5521 1 Гонконгский доллар 0,2169 1 Индийская рупия 0,0224 1 Британский фунт стерлингов 2,2239 100 Индонезийских рупий 0, 0118 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1792 1 Швейцарский франк 1,8223 1 Израильский шекель 0,5261 1 Канадский доллар 1,3537 1 Кувейтский динар 5,5765 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0192 100 Ливанских фунтов 0,1126 1 Малазийский ринггит 0,4030 1 Мексиканское песо 0,0843 1 Молдавский лей 0,0926 1 Египетский фунт 0,0929 1 Норвежская крона 0,1931 100 Узбекских сум 0,0149 1 Польский злотый 0,3979 1 Сингапурский доллар 1,2497 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,3337 1 Турецкая лира 0,1153 1 Тайваньский доллар 0,0590 1 Таджикский сомони 0,1357 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0578 100 Японских йен 1,3743 1 Новозеландский доллар 1,1722 Золото (1 унция) 3267,3660 Серебро (1 унция) 41,3228 Платина (1 унция) 1620,8735 Палладий (1 унция) 3804,8295 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.04.2022)