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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2022)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2022) По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
7 апреля 2022 г. 09:30
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2022)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро выросла на 0,2%, до 1,8555, курс рубля - на 2,5%, до 0,0208 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1.7000

1 Евро

1,8555

1 Российский рубль

0,0208

1 Австралийский доллар

1,2717

1 Аргентинское песо

0,0152

1 Белорусский рубль

0,6186

1 Бразильский реал

0,3604

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,1157

100 Вон Республики Корея

0,1395

1 Чешская крона

0,0759

100 Чилийских песо

0,2125

1 Китайский юань

0, 2672

1 Датская крона

0,2495

1 Грузинский лари

0,5521

1 Гонконгский доллар

0,2169

1 Индийская рупия

0,0224

1 Британский фунт стерлингов

2,2239

100 Индонезийских рупий

0, 0118

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1792

1 Швейцарский франк

1,8223

1 Израильский шекель

0,5261

1 Канадский доллар

1,3537

1 Кувейтский динар

5,5765

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,1126

1 Малазийский ринггит

0,4030

1 Мексиканское песо

0,0843

1 Молдавский лей

0,0926

1 Египетский фунт

0,0929

1 Норвежская крона

0,1931

100 Узбекских сум

0,0149

1 Польский злотый

0,3979

1 Сингапурский доллар

1,2497

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,3337

1 Турецкая лира

0,1153

1 Тайваньский доллар

0,0590

1 Таджикский сомони

0,1357

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0578

100 Японских йен

1,3743

1 Новозеландский доллар

1,1722

Золото (1 унция)

3267,3660

Серебро (1 унция)

41,3228

Платина (1 унция)

1620,8735

Палладий (1 унция)

3804,8295
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (07.04.2022)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.04.2022)

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